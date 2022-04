Lorin Parys, nouveau CEO de la Pro League : "La tâche numéro 1, mettre en valeur le capital social que représente le foot belge"

Lorin Parys est le nouveau CEO de la Pro League depuis peu. Ce mercredi, il effectuait sa première sortie publique officielle depuis sa prise de fonction lors d’une visite de l’Union Saint-Gilloise à la Caserne Dossin. Une collaboration entre le leader du championnat, la Caserne Dossin et la Pro League qui était l’occasion pour le successeur de Pierre François d’accorder sa première interview.

La Caserne Dossin est un mémorial, musée et centre de documentation sur l'Holocauste et les droits de l'homme. Sa collaboration avec la Pro League a pour but de sensibiliser les clubs ainsi que ses supporters. Le nouveau CEO de la Pro League en est très fier : "C’est une collaboration unique en Europe entre une ligue professionnelle de football et un musée tel que celui de la Caserne Dossin. Nous émettons un message très fort : nous ne voulons pas de discrimination ou de racisme dans nos stades. Je pense que la collaboration d’aujourd’hui entre l’Union Saint-Gilloise, la Caserne Dossin et la Pro League est un exemple à suivre."

Lorin Parys assume pleinement son homosexualité et estime avoir eu de la chance de n’avoir jamais réellement subi de discrimination : "Je sais très bien que ce n’est pas le cas pour tout le monde. Je vis donc cette visite peut-être un peu plus fort que quelqu’un d’autre et c’est aussi pour ça que je suis très heureux que ce soit la première sortie publique que nous faisons avec la Pro League depuis ma nomination."

Le juriste de formation est conscient que ce genre de sensibilisation est nécessaire : "Si nous voulons faire en sorte qu’une soirée de football soit une soirée où l’on sort avec toute la famille, où tout le monde peut se sentir bien dans sa peau, ce sont des initiatives comme celle-ci qui appuient cette idée et c’est pas à pas que nous irons vers une société, mais aussi vers des stades, sans discrimination."

Anciennement actif en politique à l’Open VLD puis à la N-VA, certains pourraient voir un paradoxe entre sa précédente implication dans un parti souhaitant la fin de la Belgique et sa nouvelle fonction à la Pro League qui veut l’unité du pays sur le plan du football. Une idée que réfute l’homme de 45 ans : "Depuis mon premier jour à la tête de la Pro League, je suis un défenseur du football belge. Ça veut dire que je ferai en sorte que le football, qui est un moteur social, croît comme sport et comme secteur économique. Pour cela nous avons besoin des 26 clubs professionnels. "