Lorin Parys et les fumigènes : "certains supporters les cachent, parfois même dans leurs orifices corporels"

Lorin Parys refuse de baisser les bras et de considérer que c’est un combat perdu d’avance. "Je ne dirais pas ça, parce que ce qui s’est passé hier me renforce dans ma conviction qu’il faut vraiment une nouvelle culture au sein de certains groupes de supporters. Avec toutes les mesures préventives qu’on prend, avec le contrôle de l’identité et le ticket d’accès nominatif (ticket au nom de la personne à qui le ticket a été accordé), puis la vérification lors de certains matches pour certains groupes de supporters à l’entrée du stade (fouilles), avec les sanctions pour les gens qui ont un comportement inacceptable… Tout ça c’est le début d’une nouvelle culture qui doit naître dans le foot belge et je suis convaincu qu’on verra les effets dans quelques années, quand les gens verront qu’ils sont immédiatement condamnés et qu’ils devront trouver un autre hobby parce qu’ils ne pourront plus assister aux matches de foot en Belgique."



"On est seulement au début de l’application des nouvelles peines. Les effets doivent encore se faire ressentir. Donnez-nous un peu de temps pour voir comment ce nouveau plan se met en place puis on fera une évaluation et on prendra des mesures additionnelles s’il le faut. Mais on le fera en concertation avec les pouvoirs publics, parce que les clubs de foot eux-mêmes, seuls, ne peuvent pas mettre en place toutes les mesures pour faire en sorte que la sécurité soit garantie. On doit tous collaborer, pour mettre ce plan en œuvre tous ensemble."



Le règlement actuel, qui permet notamment aux supporters de faire arrêter le match, est sans doute imparfait. "Tout est sur la table, à évaluer. On doit effectuer une évaluation qui mettra aussi en cause les règles en place. Je ne sais pas me prononcer aujourd’hui là-dessus, parce que je veux vraiment qu’on fasse une évaluation après un certain temps, et pas que l’on travaille au fur et à mesure. On verra à ce moment si on doit prendre des mesures additionnelles, mais tout est vraiment sur la table."



Lorin Parys veut faire bouger les choses et trouver des solutions pour éradiquer ce genre de comportements de notre football. Pour y parvenir, le CEO de la Pro League devra aller au-delà des déclarations d’intentions. Il semble déterminé.