Lorie Pester : ses confidences sur son endométriose et les conséquences sur son couple

Invitée d'INAttendu sur France Info, Lorie Pester a révélé comment elle et son compagnon vivaient cette maladie dans leur intimité. "Parfois, notre compagnon ne sait pas quoi faire, on est mal. On est avec notre bouillotte, on ne peut rien faire. Parfois même, j'avais la culpabilité. Je ne pouvais pas porter ma petite parce que j'avais trop mal au ventre. On reste couchée des journées entières donc on culpabilise parce qu'on ne peut pas aller travailler. On ne peut pas faire tout ce que l'on voudrait" explique celle qui a figuré au casting de Demain nous appartient.

Sujette à des "douleurs atroces", elle tient à mettre en garde sur les larges conséquences autour de l'endométriose dans la vie quotidienne : "Cette maladie créée des problèmes au niveau du couple, au niveau du travail, de la vie sociale".