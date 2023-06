Lorie Pester fait son grand retour dans "Demain nous appartient"… en tant que réalisatrice

La semaine démarre sur les chapeaux de roues pour Lorie Pester, qui à compter de ce lundi 5 juin rejoint l’équipe des réalisateurs de "Demain nous appartient".

Les fans de "Demain nous appartient" se souviennent certainement de la fin violente qu’avait connue le personnage de Lucie, alors qu’elle était en cavale avec son compagnon. Encerclée par la police, celle-ci avait préféré se jeter du haut d’une falaise plutôt que de se rendre.

Dès lors, son interprète Lorie Pester s’était envolée vers d’autres tournages, et n’était plus apparue dans la série pendant plus de deux ans.