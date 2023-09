Lorie parle de son endométriose : "Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant"

Lorie prend une décision importante sur sa vie suite à l'endométriose.

L'endométriose est une maladie gynécologique très douloureuse qui est provoquée par la présence de tissu de la muqueuse de l'utérus en dehors de la cavité utérine. Elle touche entre 2 et 10% des femmes en âge de procréer. Récemment, on apprenait qu'il sera possible de détecter l'endométriose via un test salivaire.

Sur le plateau du Buzz TV, Lorie parle des douleurs liées à l'endométriose : "Ça m’est arrivé plusieurs fois de tomber dans les pommes tellement j’avais mal. Au début, je n’en parlais pas trop car je me disais que ça ne regardait personne. Et puis finalement, mes partenaires de jeu dans ‘Demain nous appartient’, Samy (Gharbi) et Mayel (Elhajaoui), le savaient. Ils me connaissent tellement bien qu’ils savaient quand j’allais tomber ou pas."

L'interprète de "J'ai besoin d'amour" a décidé d'avoir recours à une ablation de l'utérus pour limiter les douleurs : "Ça a été très dur à prendre comme décision, on en a beaucoup parlé avec mon compagnon. C’est une décision qui se prend en couple. Le problème, c’est que c’est irréversible. Je sais que je ne pourrai plus jamais avoir d’enfant."

La parole se libère de plus en plus concernant l'endométriose mais il n'existe aucun traitement à l'heure actuelle malgré des pistes avancées ces dernières semaines.