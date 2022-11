Lorie et Billy Crawford : le couple aurait pu se reformer

Lorie et Billy Crawford ont formé un couple au début des années 2000, c'était le couple phare de la chanson.

Après leur séparation, on a moins entendu parler de Billy Crawford mais le chanteur est revenu en force avec sa participation à l'émission "Danse avec les stars" cette année. L'artiste a d'ailleurs gagné la saison 12 du programme avec la danseuse Fauve Hautot.

Lorie a aussi participé à cette émission en 2012. Lors d'un prime dans lequel Billy Crawford devait danser avec une personne masquée, Lorie dévoile qu'elle a failli reformer le couple pour l'émission : "C'était assez drôle parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des tweets et des messages. [...] En tout cas on ne voyait pas qui c'était et tout le monde pensait que c'était moi qui dansait avec Billy. Eh bah c'était pas moi, non !