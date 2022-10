Loretta Lynn, icône et pionnière de la musique country, est décédée à l’âge de 90 ans

En 1969, elle sort l’une de ses chansons les plus controversées, "Wings Upon Your Horns", qui file une métaphore religieuse pour décrire une adolescente perdant sa virginité. Dans "The Pill", en 1975, elle fait l’éloge des libertés permises par la pilule contraceptive.

En 1988, Loretta Lynn entre au Country Music Hall of Fame.

Sur l’ensemble de sa vie, elle se sera vu décerner presque tous les honneurs artistiques, y compris la prestigieuse médaille présidentielle de la liberté, la plus haute récompense civile de la nation, remise par Barack Obama en 2013.

Malgré les thèmes progressistes de ses textes, la chanteuse insistait sur le fait que sa musique n’avait "pas de but politique".

Elle s’est rangée derrière de nombreux candidats républicains, y compris Donald Trump en 2016, même si elle a également apporté son soutien à des démocrates comme Jimmy Carter.

Mais elle faisait l’unanimité dans l’industrie musicale, qu’elle a profondément influencée, collaborant avec de nombreux artistes, dont Dolly Parton, Willie Nelson et Elvis Costello.

En 2021, à presque 89 ans, elle sortait l’album "Still Woman Enough", qui comprenait des réenregistrements et de nouveaux morceaux.

Au magazine Billboard, elle avait confié qu’elle ne prendrait jamais sa retraite musicale. "Quand je serai six pieds sous terre, ils pourront dire : 'Loretta a arrêté de chanter'."

Dolly Parton lui a d’ailleurs rendu hommage sur ses réseaux sociaux. Elle écrit :