Lorenzo Viotti, le chef d’orchestre qui rend la musique classique sexy et attire un nouveau public

Dans sa chronique #classique, Valentine Jongen nous parle d’un jeune chef d’orchestre qui a récemment affolé les réseaux sociaux en publiant une photo de lui torse nu pour annoncer la prochaine production de l’Opéra National des Pays-Bas. Découvrez le profil de Lorenzo Viotti.

Lorenzo Viotti est le fils du célèbre chef d’orchestre suisse d’origine italienne Marcello Viotti. Notamment nommé directeur musical de La Fenice en 2002, Marcello Viotti décédait soudainement en 2005, à l’âge de 50 ans. Quelques mois auparavant, il était venu en Belgique diriger l’Orchestre National de Belgique et puis, surtout, Marcello Viotti, était un habitué de La Monnaie. Il y avait fait ses débuts en 1978 dans "L’Histoire du soldat" de Stravinsky. Et puis, Bernard Foccroulle l’avait invité à diriger Donizetti ("Anna Bolena"), Rossini ("Il Barbiere di Siviglia"), Puccini ("Il Trittico") ou encore Ravel ("L’Heure espagnole" et "L’Enfant et les sortilèges"). Marcello Viotti était un grand chef d’orchestre qui laisse aussi derrière lui de très beaux enregistrements avec notamment avec Edita Gruberova, Placido Domingo ou, récemment, Rolando Villazon.

Et l’on peut dire que "le fruit n’est pas tombé loin de l’arbre", puisque son fils Lorenzo et sa fille Marina ont tout deux une belle carrière qui se profile, lui en tant que chef d’orchestre, elle en tant que mezzo-soprano.

Né en mars 1990 (il vient donc d’avoir 33 ans), de nationalité suisse et française, Lorenzo Viotti est, depuis 2021, le nouveau chef de L’Orchestre philharmonique et de l’Opéra national des Pays-Bas (le National Opera Ballet). Extrêmement actif sur les réseaux sociaux, Lorenzo Viotti rend la musique classique sexy. Et, pas plus tard que cette semaine, Lorenzo Viotti a posé une nouvelle photo sur son compte Instagram. Une photo qui n’est pas passée inaperçue : on y voit le maestro torse nu, sur un lit en train de jouer aux dames. Une photo postée pour annoncer le début de la production de " Der Rosenkavalier " de Richard Strauss qui se joue actuellement à l’Opéra d’Amsterdam.

Suite à cette photo, il y a eu beaucoup de réactions dans les commentaires : certains sont fans d’opéra et impatients de découvrir la production. D’autres sont plutôt là pour admirer la plastique du maestro.