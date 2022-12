Lorenzo Da Ponte, librettiste de Mozart

Le 8 janvier 2023

Homme de lettres, autant aventurier que libertin, Lorenzo Da Ponte est surtout le librettiste de Mozart. Leur rencontre est à l’origine de trois chefs-d’œuvre dans le domaine de l’opéra. Da Ponte démontra beaucoup de flair en se mettant au service d’un musicien qui ne jouissait pas, à cette époque, d’une considération excessive à Vienne… Lorenzo Da Ponte écrit :

Wolfgang Mozart, quoique doué par la nature d’un génie musical supérieur peut-être à tous les compositeurs du monde passé, présent et futur, n’avait jamais pu encore faire éclater son divin génie à Vienne, par suite des cabales et de ses ennemis ; il y demeurait obscur et méconnu, semblable à une pierre précieuse, qui, enfouie dans les entrailles de la terre, y dérobe le secret de sa splendeur. Je ne puis jamais penser sans jubilation et sans orgueil que ma seule persévérance et mon énergie furent en grande partie la cause à laquelle l’Europe et le monde durent la révélation complète des merveilleuses compositions musicales de cet incomparable génie.

La collaboration entre Mozart et Da Ponte est éblouissante. Da Ponte a écrit le livret des Noces de Figaro, de Don Giovanni et de Così Fan Tutte, et tout se passe comme dans un état de grâce. Un jour, Da Ponte se rend chez Mozart à Vienne. Il lui demande s’il accepterait de mettre en musique un livret qui aurait été écrit expressément pour lui. Mozart accueille cette proposition avec enthousiasme. Mais il doute d’avoir la permission. En effet, quand Lorenzo Da Ponte en parle à l’Empereur, Joseph II s’étonne. Da Ponte rencontre cette entrevue : "Comment, dit Joseph, vous avez que Mozart, remarquable pour la musique instrumentale, n’a jamais écrit pour le chant, une seule fois exceptée, et cette exception ne vaut pas grand-chose." Une seule fois, comment l’Empereur pouvait-il ignorer que Mozart avait déjà écrit 15 opéras, dont L’enlèvement au sérail et Idomeneo.

Finalement, quand Mozart vient chez l’Empereur lui montrer des morceaux de sa composition, Joseph II est admiratif, enchanté. Les Noces de Figaro voit le jour dans une fièvre créatrice commune. Lorenzo Da Ponte raconte : "Au fur et à mesure que j’écrivais les paroles, Mozart composait la musique. En six semaines, tout était terminé, Les Noces ont un succès retentissant.

Programmation musicale :

Wolfgang Amadeus MOZART - Aria " L’ho perduta" extrait des Noces de Figaro. Eva Liebau et Wiener Philharmoniker sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. DG 002894776710.

Wolfgang Amadeus MOZART - Ouverture des Noces de Figaro. Wiener Philharmoniker sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. DG 002894776710.

Antonio VIVALDI - Deux premiers mouvements du Concerto RV 565 en ré mineur extrait de l’Estro armonico. Concerto italiano sous la direction de Rinaldi Alessandrini. OP 30301.

Wolfgang Amadeus MOZART - Premier mouvement de la Sonate K 570 en si bémol majeur. Maria Joao Pires, piano. DG 002894775206.

Wolfgang Amadeus MOZART - Deuxième mouvement de la Symphonie en ré majeur K 504 dite " Prague ". Orchestre baroque de Fribourg, sous la direction de René Jacobs.

Wolfgang Amadeus MOZART - Aria " Non piu andrai "extrait des Noces de Figaro. Ildebrando D’Arcangelo & Wiener Philharmoniker sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. DG 002894776710.

Wolfgang Amadeus MOZART - L’Ouverture et l’air Madamina, il catalogo è questo extrait de l’opéra Don Giovanni. Lorenzo Regazzo & l’Orchestre baroque de Fribourg, sous la direction de René Jacobs. Harmonia Mundi 901664.66.

Ludwig van BEETHOVEN - Deux derniers mouvements du Trio pour piano, violon et violoncelle opus 1 n°3 en ut mineur, dédié au prince Lichnowsky. Trio Gryphon. FL 2 3170.

Wolfgang Amadeus MOZART - Terzettino " Soave sia il vento " et Air " Per pietà, ben mio, perdona " extraits de Cosi fan tutte. Veronique Gens, Bernarda Fink, Pietro Spagnoli et Concerto Köln sous la direction de René Jacobs. HM 2961663.65.

Joseph HAYDN - Premier mouvement de la Symphonie en si bémol majeur Hob 1 : 102. Les musiciens du Louvre, sous la direction de Marc Minkowski. Naïve 5176.

Georg Friedrich HAENDEL - Choeur de l’Hallelujah et air " Mais qui pourra supporter le jour de sa venue ? Extraits du Messie. Musiciens et Choeur des Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski avec en soliste Magdalena Kozena. Archiv Produktion 471 341 2.

Wolfgang Amadeus MOZART - Premier mouvement du Quatuor en ut majeur K 465 " Dissonances ". Quatuor Hagen. DG 00289477625.

Wolfgang Amadeus MOZART - Deuxième mouvement du Concerto pour piano n°22 en mi bémol majeur K 482. Jonathan Biss & Orpheus Chamber Orchestra. EMI 2172702.

