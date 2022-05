Lorenz Luciano : objectif Belgique en Moto GP

La moto ça représente quoi pour toi ?

"Ben la moto c’est ma vie. Je vais faire ça toute ma vie. J’adore ça ! L’adrénaline que ça procure, la vitesse, la sensation du genou, du coude qui frotte à terre, c’est magnifique !"

Bon, tes forces c’est quoi ?

"J’ai besoin de réfléchir… haha."

C’est vrai ?

"Oui. Franchement, je ne saurais pas le dire là comme ça ! Je sais juste qu’il ne faut avoir peur de personne. On est tous pareil et dans ma tête, c’est moi le meilleur !"

Quelles sont tes faiblesses ?

"Ben des faiblesses, on en a tous hein ! Mais vaut mieux pas le dire aux adversaires !"

Je me demandais un truc. A 17 ans, tu vas toujours à l’école non ? Et comment tu fais avec les compétitions ?

"Ben ça devient de plus en plus dur mais je vais toujours à l’école. Et grâce à mon statut ADEPS, je suis excusé pour l’école. Quand j’ai des courses, je n’y vais pas. Et quand je rentre à l’école, ben je me remets en ordre. Faut faire avec parce qu’il faut avoir un diplôme. Sans diplôme, on n’est rien."

Je me demandais si la puissance et la vitesse d’une Moto GP ça t’excitait ou si ça t’inspirait de la crainte ou de la peur ?

"Non je n’ai pas peur du tout justement. Si on me proposait là maintenant tout de suite d’aller sur une Moto GP, je ne réfléchis pas. Je grimpe dessus et j’y vais. Ce serait une chance incroyable de pouvoir monter sur une Moto GP un jour !"

Et ça donne quoi en puissance moteur ?

"Je ne sais pas, mais je sais que c’est vraiment beaucoup beaucoup !"

Et ça t’impressionne quand tu les vois en bord de piste ?

"Forcément, c’est impressionnant de les voir passer et je n’ai qu’une hâte, c’est d’un jour me retrouver là avec eux !"

D’ici là, tu es loin du rythme des premiers dans ta catégorie ?

"J’ai le bon rythme pour être avec eux et je sais que c’est la Qualification qu’il faut travailler."

Et on la travaille comment ?

"En mettant du gaz !"