Lorena Wiebes gagne la 2e étape de l’UAE Tour et débloque son compteur avec SD Worx

Ralentie par une chute et usée par la poursuite, Wiebes avait manqué de fraîcheur lors de la première étape et s’était classée deuxième. Au terme d’un final moins chahuté, elle a repris ses bonnes habitudes et a levé les bras à Al Mirfa. Bien calée dans la roue de Charlotte Kool, son ex-poisson pilote, la Néerlandaise s'est montrée la plus véloce dans la dernière ligne droite. Un succès net et sans bavure.



Elle aura sans doute des difficultés à conserver son maillot ce samedi au sommet de Jebel Hafeet.