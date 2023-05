En 2012, Loreen représentait déjà la Suède au Concours Eurovision de la chanson à Bakou en Azerbadjan et l'avait remporté haut la main !

Avec cette victoire, Loreen devient la première artiste féminine à remporter la Concours Eurovision de la chanson deux fois. Jusqu'à présent, seul l'irlandais Johnny Logan détenait ce record. Par trois fois au total dont deux en tant qu'interprète : en 1980 avec le titre "What's Another Year?" (interprète) ; en 1987 avec "Hold Me Now" (interprète) ; et en 1992 avec "Why Me", qu'il a écrit pour Linda Martin.