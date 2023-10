Loreana et Cédric ont découvert sur le tard qu'ils étaient nés d'un don de sperme

Bienvenue à la wasserette ! Le temps de laver, sécher et plier leur linge, notre invitée et notre invité en profitent pour se livrer. Dans cet épisode, Loreana et Cédric évoquent leur vécu en tant qu’enfants nés d’un don de sperme et leur parcours du combattant pour obtenir des informations sur l’identité de leur géniteur.

Cédric Depauw, comédien de 39 ans, et Loreana Ventimiglia, étudiante de 23 ans, ont grandi la majeure partie de leur vie dans le mensonge. Elle et lui ont été conçus par un don anonyme de sperme, l’ont découvert assez tard et se souviennent parfaitement du jour de cette révélation qui eut l’effet d’une bombe, une déflagration qui a bouleversé leurs relations familiales.

Loreana et Cédric ont entrepris des démarches pour tenter de retrouver leur géniteur, mais les informations sont bien gardées. Cédric explique qu’il est né en 1984 : "A l’époque, on conseillait aux parents de ne rien dire et qu’on grandirait bien comme ça. Mais en termes de construction identitaire, il manque une fameuse pièce du puzzle ! Il y a 50 % de ton patrimoine génétique qui est manquant."

Dans la même optique, Loreana considère que ses droits sont bafoués : "Avec l’anonymat, on fait prévaloir le droit aux parents d’avoir des enfants sur le droit des enfants de connaitre leurs origines. Pour moi, ce droit de connaitre ses origines prime 1000 fois sur le droit des parents." Elle et lui plaident pour la levée de l’anonymat obligatoire des donneurs de sperme en Belgique, afin d’éviter que d’autres enfants naissent avec les mêmes interrogations que les leurs.