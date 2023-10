Lord of the Rings : Gollum, après un échec à 15 millions de dollars, l’éditeur s’excuse avec une IA

Il s’agit d’un reportage d’une quarantaine de minutes (en allemand, sous-titré en anglais) dans lequel Game Two a décortiqué le studio Daedalic et sa multitude de problèmes de management.

Des témoignages ont été rassemblé et, comme dans la plupart des gros studios de jeux vidéo, il y avait du crunch. Grossièrement, il s'agit d'heures supplémentaires non payées durant lesquelles les différents employés sont sous une pression psychologique importante pour boucler des projets ou des aspects du jeu. Rajoutez un haut responsable qui parlait avec véhémence aux employés et vous obtenez un milieu professionnel austère et anxiogène.

En ce qui concerne la lettre d’excuse générée par ChatGPT, ce sont les formulations très impersonnelles ainsi qu’une faute dans le titre du jeu qui ont vendu la mèche. Daedelic se défend en indiquant que c’est Nacon, l’autre éditeur, qui a publié la lettre sans les concerter.