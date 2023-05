Looking For Peace, opération coup de poing avec le peintre indien T. Venkanna à la galerie Modesti Perdriolle

Bruxelles a la chance d’avoir une ouverture sur l’art indien contemporain grâce à Hervé Perdriolle qui suit le travail des artistes sur place et les montre en Europe depuis plus d'une vingtaine d’années.

Perdriolle présente l’œuvre troublante (repoussante ?) de T. Venkanna, né en 1980. Un peintre de la démesure qui fait se côtoyer le plaisir et la souffrance, la vie et la mort ; le chaos des pulsions. Un artiste aux visions hallucinées. Venkana nous boxe le regard et nous laisse sonné par ses sujets et ses qualités de peintre et de dessinateur. Un malaise vagal artistique à s’infliger de toute urgence. Looking For Peace à la galerie Modesti Perdriolle se clôture ce 10 juin 2023.