Look de festival : toutes les extravagances à Coachella, qui pousse la sensualité à l'extrême

Pour son grand retour, le festival Coachella aura (inévitablement) marqué les esprits. Non content d'être considéré comme l'un des festivals de musique les plus convoités au monde, Coachella est également un véritable défilé de mode grandeur nature. Et il semblerait que le style boho, indissociable de l'événement, ne soit qu'un lointain souvenir. Les festivalières ont cette année troqué leurs longues robes fluides, leurs chapeaux de cow-girls et leurs shorts en denim contre des pièces bien plus légères et sexys. On avait prévenu : cet été, c'est le mini qui impose son maxi style.

Un concentré de personnalités vibrant au rythme des artistes musicaux du moment, s'exhibant dans des tenues de créateurs en plein désert pendant deux week-ends consécutifs. C'est ça, Coachella ! Et après deux éditions annulées, autant dire que les invités de marque se sont bousculés pour assister à l'événement, proposant un florilège de tenues toutes plus excentriques les unes que les autres. Le bohème chic n'est plus, laissant désormais place à des looks incroyablement sexys.