Longtemps tabou, le sextoy ne se cache plus.

Le design même des sextoys a largement évolué au cours des dernières décennies, contribuant à changer son image. Exit l'objet glauque, décliné dans des couleurs et matériaux froids, place à des jouets tout en rondeurs, ultra colorés, qui se confondent parfois avec des objets de décoration que l'on peut trouver dans n'importe quel foyer. Et si les vibromasseurs ne s'exhibent pas encore au vu et au su de tous, nombreux sont les hommes et les femmes qui ne les dissimulent plus au fond d'un tiroir. Et l'engouement récent des industries de la mode et du design pour ces accessoires intimes devrait entériner leur présence dans nos foyers.

En janvier dernier, en pleine semaine de la haute couture à Paris, la maison On Aura Tout Vu n'a pas hésité à présenter une collection de sextoys de luxe, et leurs sacs bijoux assortis, en collaboration avec LELO. Une première qui n'a pas tardé à donner des idées à d'autres. Moins de trois mois plus tard, c'est la marque de prêt-à-porter Diesel qui succombe laissée aller au plaisir intime, offrant une interprétation artistique de deux des produits cultes de la même LELO. Deux initiatives qui ont participé à lever les derniers tabous, s'il en restait, autour de ces jouets sexuels. Et la révolution ne fait que débuter.