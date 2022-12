Longtemps réduit au silence, le vinyle monte le son

Paradoxalement, le numérique a relancé le marché du vinyle en le transformant en un bel objet au son rond et chaleureux, d’une qualité nettement supérieure à celui des plateformes de streaming musical. Résultat : les fameuses galettes noires s’arrachent, tant auprès des connaisseurs qui ont connu les 33-tours et les 45-tours dans leur enfance, que des mélomanes moins aguerris. Ce rajeunissement des acheteurs de microsillons se ressent dans les chiffres de l’ERA : huit des dix meilleures ventes de vinyles de 2022 sont de nouveaux albums sortis au cours des douze derniers mois, et non des opus vieux de plusieurs années, d’après le Guardian.

Mais doit-on craindre que ce goût renouvelé pour le vinyle soit de courte durée ? Tout laisse à penser que cette tendance est là pour durer. La crise du Covid-19 et l’arrêt momentané des concerts et des festivals de musique a profondément changé les habitudes de consommation des mélomanes. Beaucoup se laissent tenter par la nostalgie réconfortante du microsillon et même de la cassette audio. Encore plus vintage et moins chère que le vinyle, la "K7" semble faire son grand retour aux États-Unis et au Royaume-Uni. Taylor Swift l’a bien compris et propose aussi son album Midnights dans ce format.