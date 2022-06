Longtemps impuissants, les Bleus arrachent un partage en Autriche grâce à leur ange gardien Mbappé (1-1)

On s’en contentera probablement côté français. Battus par le Danemark (1-2) puis accrochés par la Croatie (1-1), les Bleus ont arraché un partage (1-1) en Autriche en toute fin de match. Un point qui leur permet de ne pas ranger tout de suite leurs ambitions de victoire et d’encore rêver d’une 1e place dans leur groupe de Nations League.

Mais qu’est-ce que ce fut dur pour des Bleus, longtemps apathiques, sans idées et logiquement cueillis à froid en fin de 1e mi-temps, Andreas Weimann profitant d’une erreur de placement de William Saliba dans la défense française pour fructifier un caviar de Lainer et inscrire le premier but du match.

Revigorés par la mi-temps et un discours de Didier Deschamps sans doute… carabiné, les Bleus ont ensuite repris le dessus, s’octroyant de nombreuses occasions (plus ou moins franches) mais se heurtant, soit à une cuisse autrichienne, soit à un stratosphérique Pentz entre les perches locales.

La délivrance est finalement venue, au bout d’une longue domination stérile, des pieds d’un Kylian Mbappé qui ne devait pas jouer mais qui a finalement été lancé dans le bain à la 63e pour tenter de limiter la casse. Propulsé en profondeur par un ballon somptueux de Christopher Nkunku, lui aussi remplaçant de luxe, le Parisien a canardé Pentz pour offrir un point quasiment inespéré aux Bleus.