En seconde période, malgré une possession à leur avantage, les joueurs de Carl Hoefkens peinent à se montrer créatifs. La tentative lointaine de Nathan Ngoy se dérobe du cadre. Le salut des Standardmen va finalement venir d’un corner. Hayao Kawabe envoie une demi-volée précise au fond des filets. La parité est rétablie. Le match est relancé et les équipes sont tiraillées entre deux idées : jouer la victoire ou sécuriser le partage. Et à ce petit jeu-là, ce sont les locaux qui semblent le plus déterminés à choisir la deuxième option. Malgré plusieurs moments chauds dans les deux rectangles, le score n’évoluera plus. Faute de rassurer, le Standard aura au moins stoppé l’hémorragie.

Avec deux points en cinq matchs, ils signent néanmoins le plus mauvais début de saison de leur histoire.