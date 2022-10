“Long story short”, la belle histoire du premier album de Twin Toes

Avant de revenir sur cet album, il est nécessaire de remonter dans le temps, et plus précisément jusqu’en janvier 2019. A 120 kilomètres l’un de l’autre, Antoine et Nicolas se cassent tous les deux le même doigt de pied du pied gauche, par pure coïncidence. L’idée discutée quelques jours plus tôt de former un groupe de musique ensemble est alors apparue comme une évidence. Le verdict est sans appel : sans aucun doute, c’est l’univers qui les a rassemblés.

" Quand on s’est rencontré, il y a plus ou moins trois ans, nous avons commencé à créer et avons accumulé pas mal de bouts de compositions disparates. Nous ne savions pas bien où tout cela voulait nous emmener mais nous savions que nous avions tous les deux envies d’un nouveau départ dans nos vies musicales. Petit à petit, cette matière première musicale a pris une forme qui nous plaisait de plus en plus. Chemin faisant, nous nous sommes rendu compte que nous partagions la même passion pour les histoires et les contes et que nous admirions tous les deux les belles âmes que sont des gens comme Miranda July, The Daniels ou Miyazaki. Ce côté " storytelling " et les films surréalistes sont alors devenus naturellement notre première source d’inspiration pour la création de l’album. "

(Antoine Geluck et Nicolas Mouquet)