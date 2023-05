De fait, les Etats-Unis n’ont pas donné leur "go" pour fournir à l’Ukraine des F-16, au même titre qu’il fallait l’accord de l’Allemagne pour livrer des chars léopards 2. Et jusqu’à présent, Londres, Berlin et Washington ont hésité à fournir leurs propres avions.

"Pour l’instant, il y a une entente pour former des pilotes ukrainiens sur des avions de chasse ‘otanisés’, c’est-à-dire équipés de systèmes de communication qui sont aux normes de l’Otan et dont ne disposent pas les avions ukrainiens et encore moins les avions russes. Il s’agit de Mig-29 dont disposaient les ex-pays membres du pacte de Varsovie : Pays baltes, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Hongrie etc.", explique Emmanuel Dupuy, Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE).

Cela fait des mois que Volodymyr Zelensky demande à ses alliés occidentaux de lui fournir des chasseurs-bombardiers modernes, dont des F-16. Il a obtenu des chars, des missiles et des drones. Mais pas encore d’avion.

Peut-être que l’un des objectifs de sa tournée européenne en Italie, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni était d’obtenir un soutien pour que cette demande soit – encore une fois – adressée à Washington ?

Indépendamment du "go", théoriquement il faut au moins trois ans pour former des pilotes de chasse, dit-on.

"Il y a moyen de les former plus rapidement ", nuance Nicolas Gosset, chercheur au Centre d’études de sécurité et défense, spécialiste de la Russie. "Une quarantaine de pilotes ukrainiens participent déjà à des formations en Grande Bretagne, en Allemagne, en France et aux Etats-Unis ", précise Emmanuel Dupuy.