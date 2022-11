Londres va participer à un projet de coopération militaire de l'UE

L'Union européenne a invité mardi le Royaume-Uni à participer à un projet de mobilité militaire jugé essentiel pour améliorer la capacité de l'UE et de l'Otan à réagir aux crises, a annoncé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Le Royaume-Uni, qui a quitté l'UE en 2020, avait demandé à ses anciens partenaires de pouvoir participer à cette coopération militaire européenne.

Les 27 l'ont invité formellement mardi à s'associer à ce projet en insistant sur la "valeur ajoutée substantielle" apportée par le Royaume-Uni, a précisé Josep Borrell dans un communiqué.

La décision a été prise au cours d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles, à laquelle a participé le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

La mobilité militaire est un important volet de la coopération entre l'UE et l'Otan, a souligné Jens Stoltenberg. 21 des 30 pays de l'Alliance sont membres de l'UE.

Garantir un mouvement rapide des forces armées

"Garantir un mouvement rapide et un transport sûr des forces armées est essentiel pour améliorer la capacité de l'UE et de l'Otan à réagir aux crises, en particulier maintenant que nous fournissons un soutien militaire d'urgence à l'Ukraine", a expliqué Josep Borrell.

"La guerre de la Russie contre l'Ukraine a une fois de plus démontré que la capacité de déplacer rapidement des troupes et du matériel militaire à travers l'Europe et au-delà est essentielle pour notre sécurité", a-t-il insisté.

Les États-Unis, le Canada et la Norvège avaient rejoint la coopération européenne en 2021. Elle simplifie et standardise les procédures nationales pour le transport militaire transfrontalier et permet ainsi la circulation rapide du personnel et des ressources militaires dans toute l'UE par voie routière, ferroviaire, maritime ou aérienne.

La mobilité des troupes s'inscrit dans l'engagement pris par les membres de l'Otan d'être en mesure en 2030 de déployer 30 bataillons mécanisés, 30 escadrilles et 30 navires de combat sous 30 jours pour pouvoir faire face à une opération militaire de la Russie, identifiée comme un potentiel agresseur.