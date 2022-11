Londres va étendre sa taxe de circulation pour les véhicules polluants

Londres a annoncé vendredi étendre à partir de l’été prochain à toute la capitale britannique sa taxe de circulation pour les véhicules les plus polluants et compte en parallèle encourager l’utilisation des voitures électriques.

Restreinte au centre de Londres à son introduction en 2019, la zone ULEZ (ultra low emission zone) avait déjà été considérablement élargie en 2021. Le maire de Londres Sadiq Khan a annoncé vendredi l’étendre à partir du 29 août 2023 à tout le Grand Londres, où vivent neuf millions de personnes.

En pleine crise du coût de la vie, introduire une nouvelle taxe a été "une des décisions les plus difficiles que j’ai eues à prendre", a-t-il commenté, mais la pollution de l’air rend les Londoniens malades "du berceau à la tombe". "À la fin, la santé publique compte plus que l’opportunisme politique", a ajouté le maire travailliste. "Cinq millions de personnes supplémentaires vont pouvoir respirer un air plus pur."