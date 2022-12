Londres travaille "d'arrache-pied" à une issue en Irlande du Nord, assure le premier ministre britannique

En résolvant les problèmes liés au protocole, Rishi Sunak a estimé que les députés de l'assemblée locale devraient à nouveau siéger. "C'est ce dont les gens en Irlande du Nord ont besoin et qu'ils méritent", a déclaré Rishi Sunak. Il a en revanche refusé de fixer une "échéance stricte" dans les négociations entre Bruxelles et Londres, qui ont semblé récemment prendre une tournure plus favorable, mais a ajouté qu'il travaillerait "aussi dur et vite" que possible pour "trouver une issue".

Le Premier ministre britannique a rencontré mardi soir les dirigeants des cinq principaux partis politiques nord-irlandais.