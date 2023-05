Londres : l’homme soupçonné d’être armé arrêté près de Buckingham Palace est interné

L’homme arrêté mardi soir pour avoir jeté ce qui semble être des cartouches de fusil dans le parc du palais de Buckingham a été interné, a annoncé jeudi la police de Londres.

Appréhendé "en vertu de la loi sur la santé mentale", qui permet aux autorités d’arrêter et de traiter une personne avec des problèmes de santé mentale sans son consentement, cet homme de 59 ans a été "emmené à l’hôpital", a dit la police dans un communiqué. "Il restera en liberté sous caution tout en recevant des soins médicaux", a-t-elle ajouté. L’homme avait été interpellé mardi soir, soupçonné d’être armé d’un couteau et après s’être approché des grilles du palais et avoir jeté dans le parc ce qui pourrait être des cartouches de fusil. Les forces de sécurité avaient aussi fait exploser par précaution un sac appartenant au suspect, à la suite de cette arrestation qui est survenue à quelques jours du couronnement samedi du roi Charles III, auquel doivent assister des souverains et d’autres dirigeants du monde entier.

Selon les médias britanniques, ni Charles III, 74 ans, ni son épouse Camilla, 75 ans, n’étaient au palais à ce moment-là. Les services du roi n’ont fait aucun commentaire. L’artère qui mène au palais de Buckingham a été fermée à la circulation en prévision du couronnement.