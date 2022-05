Londres exhorte les partis nord-irlandais à former un gouvernement

Le ministre britannique de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, a appelé lundi les partis politiques de la province à former un gouvernement, après la victoire historique des républicains du Sinn Fein, sur fond de tensions politiques provoquées par le Brexit.

Brandon Lewis doit rencontrer lundi à Belfast les cinq principales formations politiques nord-irlandaises après le scrutin de jeudi dernier.

Le Sinn Fein, autrefois aile politique des paramilitaires de l'IRA, a pour la première fois depuis la création de l'Irlande du Nord il y a un siècle devancé les unionistes, attachés au maintien de la province au sein du Royaume-Uni, en se hissant devant le DUP.

La question épineuse des contrôles post-Brexist

Cette victoire permet en théorie au Sinn Fein d'obtenir le poste - symbolique en raison de la gouvernance partagée issue de l'accord de paix de 1998 - de Premier ministre, mais le DUP a conditionné sa participation au gouvernement à la résolution de l'épineuse question des contrôles post-Brexit.

Dans un communiqué, Brandon Lewis a exhorté les partis à "remplir leurs responsabilités" et à former un gouvernement "dès que possible".