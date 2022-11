Londres entend "booster" les échanges commerciaux avec Taïwan

En début du mois, une délégation de parlementaires européens, dont certains ont été sanctionnés par Pékin, s’est déjà rendue à Taïwan pour une mission de quatre jours, dans un contexte de tensions régionales.

Taïwan vit sous la menace constante d’une invasion de Pékin, qui considère l’île comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, si nécessaire par la force.

Pékin s’insurge contre toute action diplomatique susceptible de conférer une légitimité à Taïwan et s’irrite de plus en plus de toute visite de responsables et élus politiques occidentaux.