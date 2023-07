Londres annonce des "centaines" de nouvelles licences gazières et pétrolières en mer du Nord

Celle-ci intervient en pleine remise en question de certaines politiques vertes en raison de leur coût pour les Britanniques en pleine inflation.

Rishi Sunak s’oppose également frontalement aux travaillistes, qui, donnés en tête en vue des prochaines élections générales l’année prochaine, veulent mettre fin à l’exploitation pétrolière et gazière en Mer du Nord.

"Nous avons tous été témoins de la manière dont (le président russe Vladimir) Poutine a instrumentalisé l’énergie, perturbant les approvisionnements et faisant caler la croissance dans des pays du monde entier", a déclaré le chef du gouvernement conservateur dans un communiqué.

"Maintenant plus que jamais, il est vital que nous renforcions notre sécurité énergétique et capitalisions sur cette indépendance pour procurer de l’énergie plus abordable et propre aux foyers et entreprises britanniques", ajoute M.Sunak.

Il souligne que même quand le Royaume-Uni aura atteint son objectif neutralité carbone en 2050, un quart de ses besoins en énergie proviendra du pétrole et du gaz. En 2022, 71,9% de l’Energie consommée au Royaume-Uni provenait du gaz et du pétrole, selon Our Wold in Data.