Londres : 1071 pommes pourries devant la police pour dénoncer ses crimes sexuels

Cette mobilisation intervient après qu'un policier de 48 ans eut plaidé coupable lundi devant un tribunal londonien de 24 viols et de multiples agressions sexuelles contre douze femmes entre 2003 et 2020. David Carrick, qui terrorisait ses victimes en mettant en avant ses fonctions, a été licencié mardi de la police. L'affaire a d'autant plus choqué qu'elle intervient moins de deux ans après la mort d'une Londonienne de 33 ans, Sarah Everard, violée et tuée par un policier qui l'avait arrêtée sous un faux prétexte en mars 2021.