London Ko de Fatoumata Diawara : Odyssée musicale de textes engagés et de sonorités multicolores

Toujours au sujet de cet album composé de 14 titres, la chanteuse, comédienne et auteure-compositrice-interprète malienne confie : "J’ai mis tout mon amour, mon âme et mon corps dans le processus créatif de cet album". Si elle y explore d’autres sonorités, on retrouve sur ce cinquième projet la même façon de chanter, la même façon de composer qui fait aujourd’hui la force et la singularité de l’artiste.

Et parce que l’histoire se répète, l’auteure aborde des thèmes qui sont chers à son écriture engagée. Fatoumata Diawara continue de chanter l’Afrique, sa réalité et celle des générations de demain. Un lendemain qu’elle espère loin de la réalité des enfants soldats, de la haine infligée aux personnes albinos, sans excisions, sans conflits armés, comme elle le dépeint dans son single "Nsera". Dans London Ko, il est donc question de la complexité de l’Afrique, de ce dualisme entre beauté et difficulté, de la violence faite aux femmes et de l’émancipation de ces dernières, de l’importance du lien, de la dérive et de la crise identitaire de la jeunesse malienne (et plus largement, africaine), ainsi que de la liberté de trouver sa route.