London Fashion Week : les Y2K à l'honneur, entre fête et romantisme.

Les créateurs qui ont maintenu, ou simplement décalé, leur présentation, n'ont pas hésité à rendre hommage à la reine à travers des messages émouvants, ou des clins d'œil à sa silhouette légendaire. Paul & Joe a recouvert la tête de ses mannequins de foulards, évoquant ceux portés par Elizabeth II, Harris Reed a choisi pour sa mariée un bouquet de brins de muguet, les fleurs préférées de la souveraine, et JW Anderson lui a consacré sa dernière silhouette avec l'inscription "Her Majesty The Queen 1926-2022 Thank You".