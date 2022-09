"London Farewell" : Roger Federer, l’apothéose d’une carrière hors pair

Cette fois ce sera la dernière. Et si nombreux soit-on à ne pas avoir voulu y voir un signe, le fait que Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray soient réunis au sein de la Team Europe de cette prochaine Laver Cup aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Tout comme l’incapacité du Suisse à revenir sur le circuit.

Tant sur les terrains qu’en dehors, le moment s’annonce grandiose. Dans cette magnifique O2 Arena, le Maestro a disputé cinq finales de Masters et a remporté deux fois le titre. On ignore sa forme physique, mais ce sera sans doute un peu secondaire finalement. Le tournoi n’est pas officiel et ne l’a jamais été, il sera sans doute plus que jamais une jolie fête. On a tous en tête le dernier jour de travail d’un collègue, qui vient avec ses cartons, offre un petit verre pour son départ et quitte la pièce alors que tout le monde a les yeux embués. Ce sera sa fête de départ à lui, celle où il rangera définitivement sa raquette, et ce sera forcément particulier, historique. Un moment suspendu dans une fin de carrière très discrète. Quelques journées hors du temps pour saluer un joueur qui a marqué à jamais l’histoire du sport. Joueur, anciens joueurs, personnalités publiques et quelques fans de tennis (très) privilégiés seront aux premières loges pour dire au revoir à celui que beaucoup considèrent comme le "Goat". Et nul doute qu’après cela, les balles ne rebondiront plus jamais tout à fait de la même manière.