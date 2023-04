London Calling : les bons plans pour votre city-trip musical dans la capitale anglaise

Du côté de Peckham, dans le sud de Londres, on vous conseille le tout petit quartier Copeland, niché dans une friche industrielle réaménagée où vous trouverez tout un tas de lieux attirants. Fripes, disquaires, magasins, tatoueur, salles de sport et même cinéma en rooftop d’un immeuble, ce petit lieu alternatif vous plaira à coup sûr. Et petit tip de notre part, pensez à faire un tour dans le bar Jumbi, créé par le DJ Bradley Zero. Le bar est centré autour de la culture caribéenne et, en plus de son imposant soundsystem et de sa belle collection de disques, il propose quelques concerts de temps en temps.