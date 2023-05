Lompret (Chimay) : 200 personnes pour la petite transhumance de la "Petite Suisse"

Effervescence inhabituelle ce lundi matin dans le village de Lompret dans l’entité de Chimay. Hugues Derzelle, exploitant de la ferme de la "Petite Suisse", a décidé d’inviter le public à une petite transhumance d’une partie de son élevage : "A l’image de ce qui se fait à beaucoup plus grande échelle à la montagne et notamment en Suisse, je conduis mes vaches chaque année à cette époque dans les prairies, explique Hugues Derzelle. Elles vont rester dans les prairies humides de la réserve naturelle du lac de Virelles pendant plusieurs mois."

Et pour cette petite promenade, en quelque sorte, Hugues Derzelle a convié ses clients, ses amis, sa famille à l’accompagner. Du coup sur le coup de 10h, environ 200 personnes se massaient devant son exploitation pour participer à cette transhumance : "C’est l’occasion de partager encore une fois mes idées, mes valeurs avec tous ceux qui me connaissent, de les remercier aussi pour leur confiance, poursuit Hugues Derzelle. Mais c’est aussi un moment agréable, convivial et de bonne humeur."

Hugues Derzelle est connu dans la région : on vient s’approvisionner, en circuit court dans sa ferme. C’est le cas d’Océanne Schoukens qui va guider pour la première fois une de ces vaches : "Je viens chercher ma viande ici depuis plus d’un an et je discute souvent avec Hugues. Je voulais être présente pour découvrir encore plus son élevage et sa façon de travailler"

Eric Meurant achète sa viande aussi dans cet élevage depuis très longtemps : "Ma fille et ses copines sont avec moi pour guider la vache. C’est important pour les enfants de comprendre ce qu’est l’élevage, d’où vient la viande et de découvrir en détail le métier d’agriculteur. C’est, avec cette transhumance, l’occasion d’en découvrir une des facettes."

Sous le soleil timide, la petite transhumance démarre enfin peu avant 11h. La distance à parcourir n’est pas longue mais on va prendre le temps à travers sentiers et prairies avant de laisser les vaches dans la réserve pour 3 mois au moins.