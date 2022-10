Lommel : un millier d'élèves évacués après une alerte à la bombe dans une école, aucun explosif découvert

Dans la marinée, un millier d'élèves d'une école secondaire à Lommel, dans le Limbourg, avaient été évacués vers une salle de sport communale mercredi matin en raison d'une alerte à la bombe, rapportent les autorités locales.

Alertées via la plateforme éducative Smartschool, "la ville et l'école ont pris la menace au sérieux et n'ont pas voulu prendre de risque", a déclaré Bob Nijs, bourgmestre de Lommel. "C'est pourquoi il a été décidé d'évacuer l'école", a-t-il ajouté.

Arrivés sur les lieux, les pompiers et la police ont décidé d'escorter les élèves vers une salle de sport de la commune. Les parents ont été prévenus et certains sont venus récupérer leurs enfants.

Selon l'administration communale, les suspects ont été interpellés et le parquet s'est saisi de l'enquête. L'école fermera ses portes pour le reste de la journée.