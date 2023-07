Lomepal : le rappeur français accusé d’agressions sexuelles dans un post Instagram

Dans son post, elle point également du doigt Gérard Depardieu et Nicolas Bedos. Des "agresseurs impunis depuis ma naissance" dit-elle. "Tout ceci me dégoûte profondément. Amis journalistes, influenceurs, artistes : dénoncez vos confrères. Les dénoncer ne vous fera rien perdre si ce n’est une relation avec un monstre. On ne peut plus garder le silence sur des actes aussi graves […]. Alors parlez, le plus vite et fort possible."

Lomepal s’est produit à Dour la semaine passée. Il venait tout juste d’annoncer un concert au Palais 12 en novembre prochain à Bruxelles. Reste à voir s’il annulera ses dates ou s’il les maintiendra.