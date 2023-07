"Quel accueil Dour, ca fait plaisir de revenir" lance Lomepal à la foule immense qui l’acclame en cette troisième soirée de festivités. C’est que le public est chaud, et assure aussi bien les moshpits encouragés par l’artiste sur "Lucy", "Mômes" ou "X-Men", que les sections chantées des désormais incontournables "Yeux Disent" ou "Trop Beau".

C’est d’ailleurs la grande différence avec ses passages précédents au festival : jamais en 2015, lors de sa première apparition à Dour, Lomepal n’aurait laisser présager la possibilité de chanter à pleins poumons à l’un de ses concerts. Et pourtant, amorcée dès son album Jeannine et sublimée avec Mauvais Ordre, la facette mélodique et chantée de l’artiste se révèle très aujourd'hui plus aboutie et assumée que jamais.