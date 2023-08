Lomepal accusé de viol : une enquête ouverte, le rappeur dément

Que faire en cas d’agressions sexuelles ?

Des professionnels sont à la disposition des victimes et de leurs proches, notamment via l’ASBL SOS Viol qui dispose d’une permanence téléphonique accessible au 0800 98 100. Un chat est également accessible les lundis et vendredi de 17h à 21h, ainsi que le mercredi de 14h à 18h sur leur site. Les équipes de l’ASBL sont également joignables par mail : info@sosviol.be

Les CPVS (Centres de prise en charge des violences sexuelles) sont ouverts 7j/7 et 24h/24 dans plusieurs provinces du pays. Des CPVS sont notamment présents au CHU de Saint-Pierre de Bruxelles, au Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse à Namur ainsi que dans les CHU de Liège et Charleroi.

Que faire face à une victime d’agression sexuelle ?

La croire, la déculpabiliser, s’informer des démarches à suivre, notamment médicales et juridiques, s’informer des conséquences psychologiques et psychotraumatiques des violences sexuelles, et notamment des phénomènes de sidération, de mémoire traumatique et de dissociation. Il est également recommandé de ne pas minimiser les faits, d’assaillir la victime de questions ou de la juger.

Plus d’informations : https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/viol-aide