Lomepal a mis le feu au Botanique pour un concert surprise de sa tournée fantôme

Si on tape "Orangerie du Botanique" sur Google on peut retrouver l’avis de Lomepal qui dit "C’est fermé ici ?" et c’est le point de départ d’une soirée mémorable pour ses fans belges les plus acharnés.

Lomepal a assuré un show qui a su ravir les chanceux qui ont pu entrer dans l’Orangerie évidemment sold-out. Pour sa date en Belgique on a même eu droit au passage de Roméo Elvis ou encore de Caballero et JeanJass de quoi bien compléter la soirée.