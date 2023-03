“Lolita malgré moi “ : que sont devenues les actrices du teen movie porté par Lindsay Lohan ?

Dans les années 2010’s, elle s'illustre principalement dans des comédies : Lucky girl, Mère-fille mode d’emploi (avec Jane Fonda et Felicity Huffman). Elle apparaît aussi dans des productions adultes, comme le musical The Last Show de Robert Altman ou le politique Bobby d'Emilio Estevez. Elle a même rejoint durant un épisode la série culte Ugly Betty. En 2009, elle laisse définitivement derrière elle l’image qu’elle s’est créée en collaborant avec Disney, en étant à l’affiche du thriller I Know Who Killed Me.