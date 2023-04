Lolita, la "baleine tueuse", bientôt libre dans les eaux du Pacifique après 50 ans de captivité au Miami Seaquarium

Lolita, la plus ancienne orque en captivité, va enfin pouvoir rentrer à la maison. À 57 ans, dont 52 passés en captivité, Lolita retrouvera enfin les eaux du Pacifique. Le Seaquarium de Miami a en effet entamé les procédures pour lui permettre de retourner dans son habitat naturel. Un processus qui prendra cependant du temps, puisqu’elle ne pourra y barboter que dans un an et demi ou deux. L’objectif, lui permettre de continuer sa vie dans les eaux du nord-ouest du Pacifique. Elle pourrait d’ailleurs y retrouver l’une de ses congénères, âgée elle de 100 ans et qui pourrait être la mère de Lolita. Un évènement exceptionnel qui réjouit Howard Garret, président du groupe de défense Orca Network : "C’est un pas dans la restauration de l’environnement naturel, dans la réparation de ce qu’on a gâché avec l’exploitation et le développement." Lolita est la plus ancienne orque vivant en captivité et est également connue sous son nom amérindien de Tokitae, ou "Toki".