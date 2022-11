Lola Lafon prône aussi la fragilité : "Cette injonction à être une femme puissante on en a assez, cela pèse"

Révélée comme une des premières autrices ayant sorti la problématique du viol comme tabou en 2003 avec Une fièvre impossible à négocier, Lola Lafon a encore bousculé les carcans de la société avec Chavirer en 2020. Elle remettait notamment en perspective le concept de 'femme puissante' brandit par de nombreuses féministes, qui isole celles qui s’enferment dans leur fragilité.

Si selon elle, "il faut absolument accéder" au pouvoir de faire des choses, le terme a été instrumentalisé. "Ce qui est compliqué avec la femme puissante, c’est que c’est devenu un petit peu un terme générique qui englobe plein de choses qui deviennent des injonctions parce qu’on peut aussi se sentir fragile, impuissante, et avoir une place. Je me méfie des injonctions même si elles sont féministes" souligne-t-elle.

Elle écrivait dans Chavirer : "La célébration actuelle du courage, de la force, met mal à l’aise. Ce ne sont que femmes puissantes qui se sont débrouillées seules pour s’en sortir. On les érige en icônes ces femmes qui ne se laissent pas faire. Notre boulimie d’héroïsme est le propre d’une société de spectateurs rivés à leurs sièges écrasés d’impuissance. Etre fragile est devenu une insulte. Qu’adviendra-t-il des incertaines, de celles et ceux qui ne s’en sortent pas ou laborieusement, sans gloire ? On finit par célébrer les mêmes valeurs que ce gouvernement qu’on conspue : la force, le pouvoir, vaincre, gagner".

Un extrait qu’elle commente pour Dans quel monde on vit : "Cela révèle que cette injonction à être une femme puissante on en a assez, cela pèse […] La plupart du temps je me sens assez impuissante et renversée par ce que j’entends et ce que je vois".

► Écoutez l'intégralité de cette interview dans le podcast ci-dessus ou sur Auvio.