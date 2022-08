Lola la caravane, pour un tourisme local et cosy

La vie nomade en caravane vous a toujours attirée mais vous n’avez jamais osé franchir le pas ? Lola la caravane est une formidable option pour partir à l’aventure dans les plus beaux coins de Belgique à petits prix.

Lola, c’est une petite caravane des années 70 que deux amis d’enfance ont décidé de rénover pendant le confinement. Avec ses 7 m², elle vous offre un espace cosy et douillet pour vous évader en toute simplicité. "C’est un petit cocon douillet que l’on a aménagé durant le confinement avec mon ami d’enfance, Médérick. On voulait absolument rester actif, ne pas être sans rien faire et puis on voulait assouvir notre envie de voyage. L’idée, c’était de pouvoir voyager localement puisqu’on ne pouvait pas traverser les frontières. Comme on a apprécié l’expérience, après le confinement on s’est dit qu’on allait en faire profiter les autres en la proposant à la location " nous explique Léopold François.

Vous êtes prêts pour la visite ? Lola est plus grande qu’elle n’y paraît puisqu’elle offre la possibilité d’accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants. Un lit double d’1 m 30 est installé en permanence et le côté banquette peut également se transformer en lit d’1 m 10. Lola est équipée de taques au gaz, d’un évier et d’une réserve d’eau et d’électricité permettant de vivre au moins 72 heures en autonomie ainsi que le nécessaire de base de cuisine (ustensiles et épices). Pour encore plus de plaisir, quelques jeux vous sont également fournis dont un Molky. Enfin, notez que la caravane dispose d’une petite douche solaire, mais pas de toilettes.

Pas la peine de chercher, vous ne trouverez pas de wifi intégré nous confie Médérick Beckers avec le sourire : "Aujourd’hui, la 4G est disponible partout donc ce n’est pas vraiment nécessaire. Et puis le but de Lola c’est aussi de favoriser une certaine déconnexion en s’évadant."