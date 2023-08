Lola Dewaere (Astrid et Raphaëlle) répond aux critiques concernant son poids

Depuis quelques mois Lola Dewaere, l’interprète de Raphaëlle Coste dans Astrid et Raphaëlle, essuie les critiques concernant son physique. Sur ses réseaux sociaux, les internautes n’hésitent pas à commenter la silhouette de l’actrice. Le 18 août, Lola Dewaere a décidé de répondre à ses détracteurs dans un post Instagram.

Sur Instagram Lola Dewaere a l’habitude de partager de nombreux moments de sa vie, mais depuis quelque temps, les commentaires sous ses photos critiques sa silhouette et pointent sa perte de poids. Ce vendredi 18 août, l’actrice a souhaité répondre à ses détracteurs :

Pour tous ceux qui s’offusquent, s’étonnent de ma perte de poids, cette photo date de 2016… pour vous dire que c’est pas la 1ere fois, "YOYO" YOU KNOW ?

Alors ? On passe à autre chose ?

Le message est clair, Lola Dewaere souhaite en finir avec les commentaires concernant l’évolution de son poids. Et dans les commentaires, de nombreux abonnés la soutiennent, "Quand mettrons-nous fin à la critique du poids des femmes, quel qu’il soit ?", "Chère Lola, l’ignorance est difficile à combattre. Vous êtes belle, talentueuse, drôle, humaine… C’est tout ce qui compte", ou encore "Ronde ou mince, vous êtes magnifique, alors laissez les envieux parler". L’actrice de Demain nous appartient, Ariane Seguillon lui a marqué son soutien et s’est également confiée sur cette situation qu’elle connaît : "Insupportable de devoir se justifier sur son poids en permanence et je sais de quoi je parle !!!!!".

Gianni Giardinelli, le nouveau compagnon de Lola Dewaere a apporté son soutien à Lola en commentant : "Quoi qu’il arrive t’es la plus belle, laisse-les parler".