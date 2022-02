Lola Dewaere (Astrid et Raphaëlle) : "Je voudrais faire des trucs dangereux qui me sortent de ma zone de confort"

La saison 2 de "Astrid et Raphaëlle" a démarré sur La Une. Portée par le duo Lola Dewaere et Sara Mortensen, cette création d'Alexandre de Seguins et Laurent Burtin va un cran plus loin cette saison en explorant davantage le passé de ses personnages principaux. Convaincante dans le rôle de la commandante Raphaëlle Coste, Lola Dewaere nous en dit plus sur cette nouvelle saison inédite.

Comment expliquez-vous le succès d’Astrid et Raphaëlle dans le paysage déjà bien chargé des séries policières ?

Lola Dewaere : Avant qu’elle ne soit diffusée, personne ne misait sur la série. Or, c’est bien plus qu’une série policière. Ça raconte d’abord une amitié entre deux personnes totalement différentes, en alliant tragique et comédie. Je ne regarde pas énormément la télé, mais je n’ai jamais vu dans une série française un autiste faire des crises d’angoisse. C’est aussi très physique : Astrid est un grand clou blond et moi j’ai des formes. Ces physiques-là, on ne les voit pas à la télévision, alors que ça marche vachement bien. L’écriture est vraiment centrée sur l’amitié entre une autiste Asperger et une neurotypique. Dans cette saison 2, les enquêtes ont pris un peu plus d’importance, mais on a rappelé à l’ordre la chaîne pour lui dire que ce que les gens veulent voir à l’écran, c’est la relation entre les deux personnages. C’est ce qui fait la singularité d'Astrid et Raphaëlle.

