Agée de 10 ans, Lola est une véritable star dans sa commune et les habitants le lui rendent bien. Elle a commencé le chant dans une église et depuis 2 ans, elle prend des cours de variété. Récemment, elle s’est attaquée au chant lyrique et aux cours de piano.

Son amour pour la musique lui vient de sa grand-mère qui était soprano mais qui, à la suite de problèmes de santé, ne peut malheureusement plus se produire. La petite fille a alors décidé de devenir sa voix et de chanter pour elle.

Lors des Blind Auditions, elle a interprété "D’amour ou d’amitié" de Céline Dion. Sa prestation a impressionné les quatre coachs qui se sont tous retournés. Après quelques hésitations, elle a finalement décidé d’intégrer l’équipe de Typh Barrow.