LoL, CS : GO et Rocket League : Les Elite Series arrivent à la RTBF !

Les Elite Series, c’est la ligue régionale officielle du Benelux sur League of Legends !

Dès ce lundi 6 juin, les Elites Series débutent sur League of Legends et seront retransmises en direct en français exclusivement sur la chaîne Twitch de RTBF iXPé.

Les meilleures équipes belges, hollandaises et luxembourgeoises sont réunies dans cette ligue et comptent bien montrer ce que le Benelux a de mieux à offrir en Esport ! Ou en "jeux de compétition" si vous suivez les recommandations de l’Académie Française…

Concernant la partie League of Legends, six équipes sur les huit à concourir sont belges : une raison de plus pour venir les soutenir ! En plus les deux meilleures équipes pourront représenter leur pays lors des European Masters !