Loki : un trailer aux airs de Nolan et de Everything Everywhere All at Once pour la saison 2

La saison 2 de la série Loki, issue de l'univers Marvel, débarque le 6 octobre et vient de dévoiler sa première bande-annonce.

Le dieu nordique y est victime d'errance temporelle et se retrouve téléporté dans le passé et dans des univers parallèles de façon aléatoire. Outre une scène du trailer qui rappelle Le Prestige de Christopher Nolan, on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec l'oscarisé Everything Everywhere All at Once, film indépendant dans un premier temps assez confidentiel qui a fini par triompher (à juste titre) grâce au bouche-à-oreille. Et le clin d'œil semble d'autant plus assumé que l'acteur Ke Huy Quan sera également présent dans la série dans un rôle un peu similaire.