Loïs Openda : un 9 qui s’impose dans les airs malgré son 1m77

Lois Openda n’est pas un grand joueur par la taille, mais se débrouille plutôt bien de la tête. C’est ce que ressort une analyse statistique de datascout.

La taille n’est pas toujours le meilleur atout pour un attaquant lorsqu’il s’agit d’être bon de la tête. La preuve avec Loïs Openda. L’attaquant de Lens n’a beau faire qu’1m77, il est plutôt doué dans l’exercice. Il marque 0,17 but toutes les 90 minutes d’après le compte twitter Data’Scout. Il est vrai que sur ses 21 buts cette saison avec Lens en championnat, le Belge en a marqué 6 de la tête, soit 28,57%.

Ce site qui analyse les données des rencontres de foot a classé les joueurs en trois catégories de taille qui ont disputé aux minima 1000 minutes cette saison. Si Openda est parmi les joueurs de petites tailles, il est le sur le podium des plus doués de sa catégorie et fait même partie du top 25 toutes catégories confondues. À noter qu’Igor Vetekele a les mêmes statistiques que le joueur de Lens.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi le joueur peut compenser sa taille moyenne dans le domaine aérien : sa détente, son anticipation et son placement.

Chez les grands joueurs (plus d’1m87), c’est presque sans surprise Harry Kane qui est en tête. Le buteur de Tottenham est à 0,26 but de la tête toutes les 90 minutes. Romelu Lukaku est lui à 0,05 but toutes les 90 minutes. Hans Vanaken est à 0,12.